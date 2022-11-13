Перейра нокаутировал Адесанью и стал чемпионом UFC (видео)

Алекс Перейра. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

В Нью-Йорке завершился главный бой турнира UFC 281, в котором встретились чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент Алекс Перейра, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов поединок не продлился всю дистанцию.

В заключительном раунде Перейра поймал в стойке Адесанью и провел серию мощных ударов, после чего судья решил остановить поединок.

Таким образом, Алекс прервал победную серию Адесанью и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Для бразильского бойца эта победа стала седьмой в ММА при одной неудаче. При этом в UFC Алекс идет без поражений - 4:0.

Тогда как Исраэль Адесанья потерпел второе поражение в сильнейшей лиге мира при 23 победах.

Ранее на турнире UFC 281 китаянка Вейли Чжан победила Карлу Эспарзу, а Дастин Порье одолел Майкла Чендлера.

Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1996944-pereyra-nokautiroval-adesanyu-i-stal-chempionom-ufc-video/