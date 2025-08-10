Как прошел концерт Джей Ло в Алматы (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Как прошел концерт Джей Ло в Алматы (видео)

    Опубликовано:

    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы
    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    В Алматы завершился концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой, передает корреспондент NUR.KZ.

    Концерт начался с полуторачасовой  задержкой - практически в 20.30. Перед ее выступлением публику "разогревал" певец Sadraddin. Затем на сцену вышла Джей Ло, которая сходу зажгла хитом On the floor.

    Кроме того, певица исполнила множество известных треков, включая такие, как Save me tonight, Jenny from the block, Everyday is my birthday , Waiting for tonight и другие.

    Во время шоу артистка сменила несколько нарядов, переодеваясь буквально за считанные минуты.

    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы
    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ

    В перерывах команда певицы представила хореографические номера, демонстрируя пластику и грацию.

    Помимо этого, Джей Ло неоднократно обращалась к казахстанским поклонниками, говоря о том, что она счастлива быть в Казахстане. Фанаты проявили взаимность, подарив Дженнифер Лопес несколько огромных букетов цветов.

    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы
    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ

    Также певицу попросили озвучить пол ребенка для будущих родителей. Джей Ло вскрыла переданный ей конверт и заявила, что пол будущего малыша - девочка.

    На прощание артистка вновь призналась в любви Казахстану и пожелала своим поклонникам "делать то, что вы любите, с теми, кого вы любите".

    Она попрощалась со зрителями и, казалось, шоу закончилось. Однако спустя несколько минут певица вновь появилась на сцене, спев еще одну песню на бис и спустившись к поклонникам, чтобы сделать с ними селфи и оставить автограф. После этого выступление завершилось.

    В акимате Алматы уточняют, что на концерте собралось больше 20 тысяч зрителей. Среди них — гости из более чем 35 стран и свыше 8 тысяч иностранных туристов.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Концерты Дженнифер Лопес в Казахстане
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.