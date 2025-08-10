Концерт еще не начался: как алматинцы ждут Джей Ло (фото)
Алматинцы и гости города с нетерпением ожидают начала шоу - концерта поп-дивы Дженнифер Лопес, передает корреспондент NUR.KZ. Горожане в отличном настроении делают селфи и подпевают популярным хитам.
В ожидании выступления зрителей развлекают диджеи, предлагая гостям потанцевать под известные треки Шакиры, Backstreet Boys (чей приезд тоже ожидается в Казахстане), Кайрата Нуртаса и др.
Алматинцы делают селфи на фоне сцены, танцуют и подпевают популярным хитам. Некоторые гости принесли огромные букеты цветов, чтобы подарить их Джей Ло.
Перед выходом самой певицы выступает казахстанский исполнитель Sadraddin.
Отметим, Алматы стал одним из двух городов страны, куда артистка приехала в рамках мирового тура Up All Night. Второй концерт проводится по просьбам фанатов, отмечают организаторы, из-за беспрецедентного интереса к первому концерту в Астане.
Международный резонанс
На концерт прибыли зрители из десятков стран мира, включая США, Великобританию, ОАЭ, Германию, Саудовскую Аравию, Японию, Канаду, Турцию и страны СНГ.
Ранее мы уже показывали, как алматинцы столпились возле входа к Центральному стадиону города в ожидании концерта Джей Ло - вход на стадион планировалось открыть в 15:00.
Напомним, ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.
Алматинцев предупредили об ограничениях на дорогах в день концерта. Также накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.
Накануне стало известно, что команда Джей Ло уже прибыла в Алматы.
