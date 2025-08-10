Концерт еще не начался: как алматинцы ждут Джей Ло (фото)

Алматинцы и гости города с нетерпением ожидают начала шоу - концерта поп-дивы Дженнифер Лопес, передает корреспондент NUR.KZ. Горожане в отличном настроении делают селфи и подпевают популярным хитам.

В ожидании выступления зрителей развлекают диджеи, предлагая гостям потанцевать под известные треки Шакиры, Backstreet Boys (чей приезд тоже ожидается в Казахстане), Кайрата Нуртаса и др.

Алматинцы делают селфи на фоне сцены, танцуют и подпевают популярным хитам. Некоторые гости принесли огромные букеты цветов, чтобы подарить их Джей Ло.

Зрители на концерте Джей Ло в Алматы. Фото: NUR.KZ

Перед выходом самой певицы выступает казахстанский исполнитель Sadraddin.

Sadraddin. Фото: NUR.KZ

Зрители на концерте Джей Ло в Алматы. Фото: NUR.KZ

Отметим, Алматы стал одним из двух городов страны, куда артистка приехала в рамках мирового тура Up All Night. Второй концерт проводится по просьбам фанатов, отмечают организаторы, из-за беспрецедентного интереса к первому концерту в Астане.

Международный резонанс

На концерт прибыли зрители из десятков стран мира, включая США, Великобританию, ОАЭ, Германию, Саудовскую Аравию, Японию, Канаду, Турцию и страны СНГ.

Ранее мы уже показывали, как алматинцы столпились возле входа к Центральному стадиону города в ожидании концерта Джей Ло - вход на стадион планировалось открыть в 15:00.

Напомним, ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

Алматинцев предупредили об ограничениях на дорогах в день концерта. Также накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.

Накануне стало известно, что команда Джей Ло уже прибыла в Алматы.

