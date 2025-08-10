Концерт еще не начался: как алматинцы ждут Джей Ло (фото)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      Концерт еще не начался: как алматинцы ждут Джей Ло (фото)

      Опубликовано:

      Перед началом концерта Джей Ло в Алматы
      Перед началом концерта Джей Ло в Алматы. Фото: NUR.KZ

      Алматинцы и гости города с нетерпением ожидают начала шоу - концерта поп-дивы Дженнифер Лопес, передает корреспондент NUR.KZ. Горожане в отличном настроении делают селфи и подпевают популярным хитам.

      В ожидании выступления зрителей развлекают диджеи, предлагая гостям потанцевать под известные треки Шакиры, Backstreet Boys (чей приезд тоже ожидается в Казахстане), Кайрата Нуртаса и др.

      Алматинцы делают селфи на фоне сцены, танцуют и подпевают популярным хитам. Некоторые гости принесли огромные букеты цветов, чтобы подарить их Джей Ло.

      Зрители на концерте Джей Ло в Алматы
      Зрители на концерте Джей Ло в Алматы. Фото: NUR.KZ

      Перед выходом самой певицы выступает казахстанский исполнитель Sadraddin.

      Sadraddin
      Sadraddin. Фото: NUR.KZ

      Зрители на концерте Джей Ло в Алматы
      Зрители на концерте Джей Ло в Алматы. Фото: NUR.KZ

      Отметим, Алматы стал одним из двух городов страны, куда артистка приехала в рамках мирового тура Up All Night. Второй концерт проводится по просьбам фанатов, отмечают организаторы, из-за беспрецедентного интереса к первому концерту в Астане.

      Международный резонанс

      На концерт прибыли зрители из десятков стран мира, включая США, Великобританию, ОАЭ, Германию, Саудовскую Аравию, Японию, Канаду, Турцию и страны СНГ.

      Ранее мы уже показывали, как алматинцы столпились возле входа к Центральному стадиону города в ожидании концерта Джей Ло - вход на стадион планировалось открыть в 15:00.

      Напомним, ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил состояние Центрального стадиона и поручил привести его в порядок к концерту. А организатор концерта Малик Хасенов рассказывал, что планируется сделать с требующим реновации стадионом в короткие сроки.

      Алматинцев предупредили об ограничениях на дорогах в день концерта. Также накануне в акимате сообщали, что для обеспечения общественной безопасности на концерте будет задействовано порядка 3 тыс. полицейских, военнослужащих, сотрудников частных охранных агентств и волонтеров.

      Накануне стало известно, что команда Джей Ло уже прибыла в Алматы.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.