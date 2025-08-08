"Попали в сторис Джей Ло": танец казахстанских девушек оценила мировая звезда
Американская певица Дженнифер Лопес добавила к себе в Instagram-сторис видео, на котором группа девушек из Казахстана танцуют под ее новый трек, передает NUR.KZ.
Недавно Джей Ло выпустила новую песню Birthday. Группа казахстанских девушек не обошли стороной хит и записали под него видео с зажигательным танцем.
Под постом они отметили аккаунт певицы, которая в свою очередь сделала репост танца в сторис в Instagram.
В комментариях также оценили творчество казахстанских танцовщиц, оставив много положительных отзывов и сделав акцент на том, что увидели танец у Дженнифер Лопес.
"Ух ты, как здорово увидеть это в сторис у Джей Ло, девчонки молодцы", "Вы попали в сторис Джей Ло, вы в курсе", "Молодцы девочки сама JLO сделала репост у себя","Афигеть это же Актобе", "Это уровееень" , - пишут подписчики.
Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Алматы пройдет 10 августа. Горожан предупреждают об ограничениях на дорогах.
Также концерт Джей Ло в Астане прошел 1 августа. Наш корреспондент побывал на масштабном мероприятии и рассказал, что там происходило. При этом поклонники Дженнифер Лопес пришли на концерт за несколько часов до начала.
После концерта команда певицы в соцсетях высказалась об итогах выступления в столице Казахстана. Сообщается, что мероприятие посетили около 30 тыс. человек.
А еще казахстанец Динмухаммед Сыздыков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой певица Дженнифер Лопес примерила казахский камзол.
