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Шакире потребовалась экстренная госпитализация во время мирового тура

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Шакира
Шакира. Фото: instagram.com/shakira

48-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира была экстренно госпитализирована из-за болей в животе - артистке пришлось отменить концерт в Лиме, передает NUR.KZ.

Шакира написала в своем Instagram, что ей очень грустно, что она не смогла выйти на сцену и встретиться со зрителями.

"Я с нетерпением ждала встречи со своими перуанскими поклонниками. Надеюсь, завтра мне станет лучше и меня выпишут как можно скорее, чтобы я смогла устроить концерт, который подготовила для всех вас", - отметила она.

Отметим, что концерт Шакиры в столице Перу должен был состояться 16 февраля, а за помощью медиков исполнительнице хита Whenever, Wherever пришлось обратиться накануне вечером.

Новая дата концерта в Лиме еще не утверждена, однако певица и ее команда работает над этим вопросом. В четверг, 20 февраля, запланирован концерт Шакиры в Барранкилье - родном городе певицы в Колумбии.

Мировое турне Шакиры Las Mujeres Ya No Lloran стартовало 11 февраля в бразильском Рио-де-Жанейро спустя 7 лет после тура El Dorado в 2018 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2221412-shakire-potrebovalas-ekstrennaya-gospitalizaciya-vo-vremya-mirovogo-tura/