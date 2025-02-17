Шакире потребовалась экстренная госпитализация во время мирового тура

48-летняя колумбийская певица и танцовщица Шакира была экстренно госпитализирована из-за болей в животе - артистке пришлось отменить концерт в Лиме, передает NUR.KZ.

Шакира написала в своем Instagram, что ей очень грустно, что она не смогла выйти на сцену и встретиться со зрителями.

"Я с нетерпением ждала встречи со своими перуанскими поклонниками. Надеюсь, завтра мне станет лучше и меня выпишут как можно скорее, чтобы я смогла устроить концерт, который подготовила для всех вас", - отметила она.

Отметим, что концерт Шакиры в столице Перу должен был состояться 16 февраля, а за помощью медиков исполнительнице хита Whenever, Wherever пришлось обратиться накануне вечером.

Новая дата концерта в Лиме еще не утверждена, однако певица и ее команда работает над этим вопросом. В четверг, 20 февраля, запланирован концерт Шакиры в Барранкилье - родном городе певицы в Колумбии.

Мировое турне Шакиры Las Mujeres Ya No Lloran стартовало 11 февраля в бразильском Рио-де-Жанейро спустя 7 лет после тура El Dorado в 2018 году.