Магия на сцене и волшебство голоса: как прошла фан-встреча Димаша в Алматы (фото)

Больше трех часов живого общения с Димашем Кудайбергеном и любимых песен в его исполнении подарила фан-встреча "D&Dears" поклонникам артиста, которые приехали в Алматы из разных стран мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча с Димашем - всегда особый праздник для его фанатов. Тут они получают возможность не только насладиться голосом любимого артиста, но и пообщаться с ним вживую, задать ему вопросы, посмеяться над его шутками, а после спеть вместе с ним.

Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

В Алматы съехались поклонники Димаша из 45 стран. Они поспешили поздравить певца с 31-летием, вместе спели традиционную Happy Birthday to you, ну а после оказались под лавиной воздушных шаров в виде красных сердец - так певец выразил им свою любовь и признательность.

Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Мария Лигия Пулиго вот уже в девятый раз видит Димаша воочию - она его поклонница из Колумбии. Женщина говорит, что песни Димаша помогли ей справиться со стрессом, который она испытала в связи с работой.

"Я была очень напряжена в тот момент и попросила небеса послать мне целительную музыку, которая успокоит меня. И она появилась. Я слушала песни Димаша на YouTube, на своем мобильном телефоне, я влюбилась в его голос, в его личность.

В Казахстан я приехала вот уже третий раз - была на его концертах в Алматы, Астане и вот я снова здесь, в Алматы. Я люблю Казахстан. Я уже увидела многие красивые места здесь", - рассказала колумбийская поклонница.

Рене Санчес и Мария Лигия Пулидо. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

А вот Рене Санчес из Испании в Казахстане впервые, но уже влюбилась в родину Димаша.

"Впервые познакомилась с музыкой Димаша в период пандемии. Она была как глоток свежего воздуха. Моя сестра предложила послушать и я была очарована его голосом.

Теперь я слушаю его песни постоянно. Я очень его люблю, обожаю его творчество. В Казахстане я впервые, приехала два дня назад и надеюсь, что познакомлюсь с этой прекрасной страной и увижу много красивых мест", - поделилась Рене.

Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Поклонницы Димаша из Караганды восхищаются не только его уникальным голосом, но и мудростью.

"Впервые услышала Димаша на "Славянском базаре". И он меня тогда так поразил, я за него была так рада. И потом я попала на его концерт в Москву в 2019 году.

Это несравнимо ни с кем и ни с чем. Это космический голос, космический человек, посланный нам Всевышним, который в своих песнях призывает людей к миру, к добру.

Что больше всего поражает - он такой молодой, но такой мудрый. Не каждый старый человек, доживший до белых седин, может так рассуждать, так говорить, как рассуждает Димаш", - признается Батима Султанова, участница карагандинского фан-клуба Димаша.

Юлия Селиванова и Батима Султанова. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Юлию Селиванову, фанатку Димаша из Караганды, певец вдохновил на творчество. Она пишет книги о нем.

"Для себя его открыла в 2017 году после "I am a Singer". Очень жалею, что не попала на его концерт "Бастау". Была на концертах в Астане и Алматы. К сожалению, пока не могу поехать за границу.

7 лет пишу о нем стихи, уже вышли 3 книги. Одна - чисто авторская "Прекрасной музыки живительный родник" и две в соавторстве - это "Диалоги Dears" и "Дневник Dears", - рассказала поэтесса.

Айым Сейтметова. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Актриса Айым Сейтметова, которая снялась в новом клипе Димаша, тоже была на фан-встрече.

"Атмосфера замечательная, зал полный, это говорит о том, что поклонники Димаша приехали со всего мира, чтобы послушать его песни, послушать его прекрасный голос. Мне кажется, что сейчас будет происходить какая-то магия на сцене", - поделилась она эмоциями.

Актриса также рассказала, что работать с Димашем на съемочной площадке было очень комфортно.

"Димаш настолько заботливый, добродушный, внимательный, о нем можно многое сказать. Как партнер Димаш раскрылся с новой стороны, я впервые с ним встретилась на съемочной площадке, переживала, как все пройдет, но он оказался таким скромным и простым", - поведала она.

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Как предположила Айым Сейтметова, на сцене, действительно, творилось нечто магическое. Димаш с охотой отвечал на все вопросы своих Dears. Задавали даже самые смешные вопросы. Так поклонники поинтересовались, умеет ли готовить Димаш.

"Признаюсь честно. Я не умею готовить. Наверное, раз в жизни пожарил яичницу, но ел ее только я. Приложения по доставке еды тоже пока не освоил. У меня есть братишки, они всегда рядом, мы и едим вместе, так что за это отвечают они", - с улыбкой рассказал Димаш.

Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Димаш также ответил на вопрос, какие у него приоритеты в жизни, что для него имеет особую важность.

"Долг перед родителями, любовь к своему Отечеству, уважение к языку, уважание к своему народу. Мой дедушка очень уважал Динмухамеда Кунаева, который говорил, что как бы он ни возвысился, он никогда не станет выше своего народа.

Мой дедушка научил меня придерживаться этой мудрости. Назидания моего дедушки всегда в моем сердце, они отражены в моем воспитании. Хотел бы донести это и до молодежи. Пусть наша страна процветает, пусть наш народ живет в мире, а мы будем счастливы", - отметил артист.

Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

На сцене в этот вечере объявили победителей челленджа, который Димаш запустил в честь выхода клипа "Тау ішінде". Главный приз - "Golden tickets" на его концерты в Европе.

Больше всего просмотров в соцсетях набрали ролики Ақмоншақ Нұртаза из Астаны и жительницы Чили Андреа. Димаш поблагодарил своих зарубежных поклонников за то, что они проявляют уважение к казахскому языку, культуре и традициям нашего народа.

Amre. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

На сцене выступили Дастан Оразбеков, Amre, оперная дива Зарина Алтынбаева, Сакен Майгазиев, Ернар Амандык, Акбота Нур, "KeshYOU", Sadraddin, а также мама Димаша - певица Светлана Айтбаева. Его младший брат Мансур аккомпанировал на домбре и гитаре.

Дастан Оразбеков. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Все номера сопровождались зажигательными танцами шоу-балета DQ. Совместное исполнение артистов песни "Лебеди" вызвало восторг зала, к ним присоединился и сам Димаш.

А после исполнил еще много своих песен - публика не отпускала артиста, он и сам не хочет расставаться со зрителями. Встреча оставила незабываемые впечатления - зрители еще долго не расходились и долго напевали любимые песни. Певцу дарили цветы, плюшевые игрушки и много-много любви, которую получили сполна и от него в этот волшебный вечер.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Нью-Йорке. На фан-встрече артист помог упавшему оператору.

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай

Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Салтанат Шорай