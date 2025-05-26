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Фан-встреча Димаша Кудайбергена собрала 8 тыс. человек в Алматы (фото)

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Фан-встреча Димаша
Фан-встреча Димаша. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Алматы сегодня состоялась фан-встреча Димаша Кудайбергена "D&Dears", на которую собрались порядка 8 тыс. человек из разных уголков мира, передает NUR.KZ.

Стоит отметить, что фан-встреча в таком формате проходит впервые. Обилие цветов, шариков и мягких игрушек свидетельствовало - на сцене поистине любимец публики.

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Поклонники приехали из 45 стран: Испания, США, Россия, Колумбия и многие другие. Также приехали жители других городов Казахстана. Так, жительница США Нелвин приехала на концерт Димаша не впервые.

"Я люблю Димаша. Я посетила его концерт первый раз в прошлом году в Астане. Теперь я езжу в Лондон, в Барселону", - говорит Нелвин.

Нелвин из США
Нелвин. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Якутии, как выяснилось, есть целый фан-клуб Димаша. Трое представителей клуба приехали в Алматы.

"Мы не первый раз, а каждый раз ездим на его концерты целой группой. Мне нравятся все его песни, но особенно с Игорем Крутым. Песни на казахском языке мне тоже нравятся, слова учим, не все понимаем, конечно ", - рассказала Ольга.

Поклонница из Якутии Ольга
Ольга. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Жительница Актобе Жанна приехала на концерт впервые - она сделала подарок своей сестре на день рождения в виде билета на эту фан-встречу.

Сам Димаш буквально взорвал зал, начав с исполнения барабанной партии. В ответ на крики из зала "Димаш, мы любим тебя", он скромно ответил "Взаимно".

Поклонники из Актобе
Поклонники из Актобе. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В начале встречи ведущие Ильяс Ибраимов и Айгерим Узембаева поздравили исполнителя с прошедшим днем рождения и спели праздничную месту. По телефону певца поздравила и народная артистка Бибигуль Тулегенова.

Димаш разговаривает с Бибигуль Тулегеновой
Димаш разговаривает с Бибигуль Тулегеновой. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

После этого началась викторина в стиле "Кто возьмет миллион?", во время которой Димашу предстояло ответить на разного рода вопросы, которые ярко продемонстрировали его эрудицию.

В целом, на вечере выступят Дастан Оразбеков, Зарина Алтынбаева, Amre, Сәкен Майгазиев, KeshYOU, Sadraddin, а также мама Димаша Света Айтбаева и его брат Мансур Кудайберген.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2249112-fan-vstrecha-dimasha-kudaybergena-sobrala-8-tys-chelovek-v-almaty-foto/