Побежал поднимать: Димаш помог упавшему оператору во время фан-встречи (видео)
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Димаш Кудайберген помог подняться на ноги упавшему оператору во время выступления на фан-встрече - все это попало на видео, передает корреспондент NUR.KZ.
Инцидент произошел во время выступления Дастана Оразбекова и балета DQ. Оператор, который снимал артистов, попятился назад и потерял равновесие.
В этот момент Димаш Кудайберген, который наблюдал за происходящим побежал помогать упавшему оператору. Мужчина поднялся на ноги и ушел со сцены, а Димаш вернулся в кресло.
Напомним, в Алматы сегодня состоялась фан-встреча Димаша Кудайбергена "D&Dears", на которую собрались порядка 8 тыс. человек из разных уголков мира. Поклонники приехали из 45 стран: Испания, США, Россия, Колумбия и многие другие.
В начале встречи ведущие Ильяс Ибраимов и Айгерим Узембаева поздравили исполнителя с прошедшим днем рождения и спели праздничную песню. По телефону певца поздравила и народная артистка Бибигуль Тулегенова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2249124-pobezhal-podnimat-dimash-pomog-upavshemu-operatoru-vo-vremya-fan-vstrechi-video/