Побежал поднимать: Димаш помог упавшему оператору во время фан-встречи (видео)

Димаш Кудайберген помог подняться на ноги упавшему оператору во время выступления на фан-встрече - все это попало на видео, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел во время выступления Дастана Оразбекова и балета DQ. Оператор, который снимал артистов, попятился назад и потерял равновесие.

В этот момент Димаш Кудайберген, который наблюдал за происходящим побежал помогать упавшему оператору. Мужчина поднялся на ноги и ушел со сцены, а Димаш вернулся в кресло.

Напомним, в Алматы сегодня состоялась фан-встреча Димаша Кудайбергена "D&Dears", на которую собрались порядка 8 тыс. человек из разных уголков мира. Поклонники приехали из 45 стран: Испания, США, Россия, Колумбия и многие другие.

В начале встречи ведущие Ильяс Ибраимов и Айгерим Узембаева поздравили исполнителя с прошедшим днем рождения и спели праздничную песню. По телефону певца поздравила и народная артистка Бибигуль Тулегенова.