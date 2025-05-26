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Побежал поднимать: Димаш помог упавшему оператору во время фан-встречи (видео)

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Димаш помог оператору
Димаш помог оператору. Кадр из видео: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Димаш Кудайберген помог подняться на ноги упавшему оператору во время выступления на фан-встрече - все это попало на видео, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел во время выступления Дастана Оразбекова и балета DQ. Оператор, который снимал артистов, попятился назад и потерял равновесие.

В этот момент Димаш Кудайберген, который наблюдал за происходящим побежал помогать упавшему оператору. Мужчина поднялся на ноги и ушел со сцены, а Димаш вернулся в кресло.

Напомним, в Алматы сегодня состоялась фан-встреча Димаша Кудайбергена "D&Dears", на которую собрались порядка 8 тыс. человек из разных уголков мира. Поклонники приехали из 45 стран: Испания, США, Россия, Колумбия и многие другие.

В начале встречи ведущие Ильяс Ибраимов и Айгерим Узембаева поздравили исполнителя с прошедшим днем рождения и спели праздничную песню. По телефону певца поздравила и народная артистка Бибигуль Тулегенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2249124-pobezhal-podnimat-dimash-pomog-upavshemu-operatoru-vo-vremya-fan-vstrechi-video/