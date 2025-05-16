Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Это было настоящее приключение": как снимали клип Димаша, рассказала Айым Сейтметова

Опубликовано:

Димаш Кудайберген и Айым Сейтметова
Димаш Кудайберген и Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Накануне Димаш Кудайберген представил клип на песню "Тау ішінде", в котором снялись Айым Сейтметова и ее родители - актеры Данагуль Темирсултанова и Азат Сейтметов. Айым рассказала, как проходили съемки, передает NUR.KZ.

Клип на песню "Тау iшiнде", автором которой является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин, вышел в YouTube и за несколько часов набрал свыше 159 тысяч просмотров.

Айым Сейтметова уже делилась фото со съемок клипа, а сейчас рассказала, как прошли три съемочных дня. В первый день снимали в супермаркете.

"Съемки стартовали с самых динамичных сцен, погрузились в процесс с головой. С 10 утра до 5 вечера шло все на одном дыхании, легкий перекус и в путь, на следующую локацию.

Подправила макияж буквально на бегу и снова в кадр, было прохладно, грелись, как могли, и тут сюрприз - мне сообщают, что я буду танцевать в клипе вместе с танцорами.

За 15 минут выучила хореографию. Ну получилось, как получилось. У Димаша однозначно получилось лучше", - призналась Айым.

Актриса рассказала, что на второй день к съемкам присоединились ее родители. Айым меняли прическу и пришлось мыть голову прямо на площадке. Съемки длились до 3 ночи.

"Финальный третий день: макияж, репетиция танца, кофеек, хорошее настроение и снова в кадре - снимаем ту самую танцевальную сцену. Эти съемки были настоящим приключением - веселые, насыщенные и очень душевные", - поделилась впечатлениями Айым Сейтметова.

Ранее младший брат Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2245548-eto-bylo-nastoyashchee-priklyuchenie-kak-snimali-klip-dimasha-rasskazala-ayym-seytmetova/