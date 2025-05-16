"Это было настоящее приключение": как снимали клип Димаша, рассказала Айым Сейтметова

Накануне Димаш Кудайберген представил клип на песню "Тау ішінде", в котором снялись Айым Сейтметова и ее родители - актеры Данагуль Темирсултанова и Азат Сейтметов. Айым рассказала, как проходили съемки, передает NUR.KZ.

Клип на песню "Тау iшiнде", автором которой является классик казахской литературы, поэт и писатель Сакен Сейфуллин, вышел в YouTube и за несколько часов набрал свыше 159 тысяч просмотров.

Айым Сейтметова уже делилась фото со съемок клипа, а сейчас рассказала, как прошли три съемочных дня. В первый день снимали в супермаркете.

"Съемки стартовали с самых динамичных сцен, погрузились в процесс с головой. С 10 утра до 5 вечера шло все на одном дыхании, легкий перекус и в путь, на следующую локацию.

Подправила макияж буквально на бегу и снова в кадр, было прохладно, грелись, как могли, и тут сюрприз - мне сообщают, что я буду танцевать в клипе вместе с танцорами.

За 15 минут выучила хореографию. Ну получилось, как получилось. У Димаша однозначно получилось лучше", - призналась Айым.

Актриса рассказала, что на второй день к съемкам присоединились ее родители. Айым меняли прическу и пришлось мыть голову прямо на площадке. Съемки длились до 3 ночи.

"Финальный третий день: макияж, репетиция танца, кофеек, хорошее настроение и снова в кадре - снимаем ту самую танцевальную сцену. Эти съемки были настоящим приключением - веселые, насыщенные и очень душевные", - поделилась впечатлениями Айым Сейтметова.

Ранее младший брат Димаша Кудайбергена поддержал объявленный им челлендж в честь выхода комедийного клипа на песню "Тау ішінде".