Димаш Кудайберген даст сольный концерт в Нью-Йорке

В октябре этого года Димаш Кудайберген даст сольный концерт Stranger на легендарной площадке Madison Square Garden в Нью-Йорке , передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом стало известно во время фан-встречи певца в Алматы. Тысячи поклонников встретили новость бурными овациями. Официально об этом будет объявлено уже завтра.

Еще Димаш сообщил поклонникам еще одну радостную новость - он станет продюсером вокального шоу на китайском телеканале.

Отметим, что в декабре 2019 года Димаш с триумфом выступил в Barclays Center в Нью-Йорке, собрав аншлаг и объединив тысячи поклонников из 63 стран на шоу Arnau Tour Envoy.

Напомним, в Алматы сегодня состоялась фан-встреча Димаша Кудайбергена "D&Dears", на которую собрались порядка 8 тыс. человек из разных уголков мира. Поклонники приехали из 45 стран: Испания, США, Россия, Колумбия и многие другие.

В начале встречи ведущие Ильяс Ибраимов и Айгерим Узембаева поздравили исполнителя с прошедшим днем рождения и спели праздничную песню. По телефону певца поздравила и народная артистка Бибигуль Тулегенова.

Сегодня Димаш помог упавшему оператору во время фан-встречи - этот момент попал на видео.