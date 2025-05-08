Димаш Кудайберген назвал дату выхода нового клипа и объявил челлендж в соцсетях

Народный артист Казахстана, отечественный исполнитель Димаш Кудайберген сообщил фанатам в соцсети дату выхода его нового клипа и объявил челлендж, передает NUR.KZ.

Димаш поспешил обрадовать поклонников.

"Друзья! 15 мая в 20:00 (Астана) на моем YouTube выйдет клип "Тау ішінде"! В честь премьеры — челлендж: самое просматриваемое и интересное видео на трек получит большой приз!" - отметил он.

30-секундное видео можно будет публиковать в TikTok или Instagram с хештегом "tauishindechallenge" с 8 по 25 мая, пояснил певец.

Артист отметил, что итоги челленджа подведет на фан-встрече в Алматы 26 мая.

"Приз — поездка на мой сольный концерт на ваш выбор (Барселона, Берлин, Лондон, Рига). Перелет и проживание включены", - заключил Димаш.

"Ух ты, какая возможность выразить себя. Удачи всем и вдохновения!", "Будет интересно", "Ура! Я скоро увижу весь клип", "С нетерпением жду выхода такого необыкновенного клипа, а креативщикам Dears успеха в получении приза!" - пишут в Сети.

Немногим ранее кадры со съемок нового комедийного клипа Димаша показала актриса Айым Сейтметова.