Астанчане на личных авто не смогут подъехать к месту проведения концерта Димаша Кудайбергена

Зрители, которые собираются посетить концерт Димаша Кудайбергена в Астане, смогут сделать это только на специальных автобусах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

На сайте акимата города напомнили, что 13 и 14 сентября на стадионе "Астана Арена" выступит Димаш Кудайберген. Сообщается, что для удобства зрителей до места проведения концертов будут организованы специальные автобусы.

В акимате сообщают, что во избежание заторов на дорогах, автобусы будут отправляться с нескольких точек сбора: Салтанат сарайы, мечеть Хазрет Султан и главная мечеть города.

"Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятия будет запрещен. Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на концерт. Автобусы начнут движение с 17 часов", - предупредили в акимате.

Напомним, в июле стало известно, что Димаш Кудайберген выступит в столице Казахстана с концертным шоу "Stranger" в рамках Всемирных игр кочевников 13 сентября. Говоря о предстоящем концерте, народный артист Казахстана подчеркнул, что он будет отличаться от других.

Так как билеты на первый концерт были быстро распроданы, Димаш Кудайберген сообщил, что даст второй сольный концерт в Астане, который пройдет 14 сентября.

Недавно Димаш Кудайберген опубликовал видео с текстом одной из своих песен и попросил фанатов выучить ее к предстоящим концертам в Астане.

Также Димаш Кудайберген принял участие в торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в столице Казахстана. Перед этим артист запечатлелся с щенком породы тазы, подаренным Касым-Жомартом Токаевым.