Димаш объявил о начале продаж билетов на дополнительный концерт в Астане

Димаш Кудайберген записал видеосообщение для поклонников, в котором сообщил, что они могут приобрести билеты на второй сольный концерт в Астане, который пройдет 14 сентября, передает NUR.KZ.

"У меня для вас хорошие новости - мы объявили старт продаж билетов на мой второй концерт в Астане. Увидимся на концерте, люблю вас всех", - обратился к фанатам народный артист Казахстана, позируя вместе с восторженными поклонницами.

Позже на странице Димаша в соцсети появилась официальная афиша второго сольного концерта в столице.

"Дорогие друзья! Рад сообщить, что на сайте официального билетного оператора Ticketon открыты продажи билетов на второй день моего сольного концерта Stranger в Астане! Концерт состоится 14 сентября в 20:00 на стадионе Astana Arena.

Я очень благодарен каждому из вас за вашу поддержку и любовь. С нетерпением жду встречи с вами в Астане", - говорится в сообщении певца.

Напомним, в июле стало известно, что Димаш Кудайберген выступит в столице Казахстана с концертным шоу "Stranger" в рамках Всемирных игр кочевников 13 сентября. Говоря о предстоящем концерте, народный артист Казахстана подчеркнул, что он будет отличаться от других.

Билеты на выступление Димаша появились в продаже 22 июля и были полностью раскуплены всего за несколько дней. Тогда стало известно, что популярный певец даст второй концерт в Астане 14 сентября.