Димаш Кудайберген обратился к фанатам с просьбой

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram видео с текстом одной из своих песен и попросил фанатов выучить ее к предстоящим концертам в Астане, передает NUR.KZ.

Народный артист Казахстана выбрал одну песню из своего репертуара и попросил поклонников, которые посетят его шоу в столице Казахстана на этой неделе, выучить слова композиции "Give Me Love".

"Дорогие друзья! Я выступлю с сольными концертами в Астане 13 и 14 сентября. Давайте исполним эту песню вместе с вами", - обратился к фанатам Димаш.

Напомним, накануне Димаш Кудайберген принял участие в торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в столице Казахстана. Перед этим артист запечатлелся с щенком породы тазы, подаренным Касым-Жомартом Токаевым.