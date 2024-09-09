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Димаш Кудайберген обратился к фанатам с просьбой

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал в Instagram видео с текстом одной из своих песен и попросил фанатов выучить ее к предстоящим концертам в Астане, передает NUR.KZ.

Народный артист Казахстана выбрал одну песню из своего репертуара и попросил поклонников, которые посетят его шоу в столице Казахстана на этой неделе, выучить слова композиции "Give Me Love".

"Дорогие друзья! Я выступлю с сольными концертами в Астане 13 и 14 сентября. Давайте исполним эту песню вместе с вами", - обратился к фанатам Димаш.

Напомним, накануне Димаш Кудайберген принял участие в торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в столице Казахстана. Перед этим артист запечатлелся с щенком породы тазы, подаренным Касым-Жомартом Токаевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2159254-dimash-kudaybergen-obratilsya-k-fanatam-s-prosboy/

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