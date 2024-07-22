"Будет отличаться от предыдущих": Димаш заинтриговал новостями о концерте в Астане
Опубликовано:
Димаш Кудайберген готовится к сольному концерту в Астане, который пройдет в сентябре. Народный артист Казахстана заинтриговал поклонников новостями, передает NUR.KZ.
Димаш порадовал поклонников не только новой фотосессией, но и информацией о грядущем шоу в Астане - концерт состоится 13 сентября на стадионе "Астана Арена" в рамках V Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 14 сентября в столице.
"Он будет очень отличаться от всех моих предыдущих концертов по всему миру. До встречи!" - написал артист в Instagram.
Также Димаш записал видеообращение, в котором анонсировал старт продаж билетов на концерт.
"Сегодня в 14:00 стартуют продажи билетов на долгожданный сольный концерт "Stranger" в Астане. С нетерпением буду вас всех ждать! С любовью и наилучшими пожеланиями, ваш Димаш Кудайберген", - сказал артист.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2137746-budet-otlichatsya-ot-predydushchih-dimash-zaintrigoval-novostyami-o-koncerte-v-astane/