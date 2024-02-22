Названо имя женщины года по версии журнала Time

Режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time. Она возглавила список из 12 женщин разных профессий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт издания.

Журнал "Time" опубликовал ежегодный список 12 женщин - представительниц разных профессий, который в этом году возглавила режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг.

"За прошедший год было мало более впечатляющих творческих достижений, чем "Барби" Греты Гервиг, фильм, который, опровергая давние гендерные стереотипы, собрал в прокате более 1,4 миллиарда долларов и сделал ее единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма были номинированы на лучшую картину на "Оскаре", — отмечается в статье на сайте журнала.

Грета Гервиг также появится на обложке мартовского номера издания, где на черно-белом снимке она запечатлена в классическом костюме.

Стоит отметить, что помимо Гервиг, в список женщин года журнала Time попали американский экономист Клаудия Голдин, ученый-медик Марлена Фейзо, теннисистка Кори Гауфф, иракская правозащитница Надя Мурад, гендиректор Chanel Лина Наи и другие.

Сообщается, что все номинантки примут участие в ежегодном гала-концерте Time в Лос-Анджелесе в начале марта в честь старта Месяца женской истории.

Напомним, в августе прошлого года, по данным компании-дистрибьютора Warner Bros, сборы фильма о Барби достигли отметки в миллиард долларов всего за 17 дней после его выхода на экраны. А Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм, снятый самостоятельно, без помощи сорежиссера, собрал более миллиарда долларов.

Также феноменальный успех фильма "Барби" помог компании Mattel увеличить объемы продаж кукол в 2023 году. Позже компания Mattel сообщила, что собирается выпустить полнометражную картину о другой своей популярной кукле по имени American Girl.

В начале января этого года в США вручили премии "Золотой глобус" за лучшие фильмы. Кинохит "Барби" был лидером по числу номинаций. "Барби", имея больше всего номинаций - сразу девять - получила две премии. Одна из них новая, за кинематографические и кассовые достижения. Саундтрек Билли Айлиш, записанный для фильма, стал лучшим в своей номинации.

Стоит отметить, что "Барби" стал самым кассовым фильмом 2023 года с рейтингом IMDb 6,9 и 1,442 млрд долларов мировых сборов. Фильм Греты Гервиг получил восемь номинаций на Saturn Award и принес почти 60 премий.