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Как успех фильма "Барби" повлиял на продажи кукол, рассказали в Mattel

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Постер фильма "Барби" на экране в Нью-Йорке
Постер фильма "Барби". Фото: Selcuk Acar/Anadolu Agency/Getty Images

Феноменальный успех фильма "Барби" помог компании Mattel увеличить объемы продаж кукол в 2023 году. Ожидается, что в преддверии Рождества и Нового года еще больше родителей купят именно эту игрушку, передает The Wall Street Journal.

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Высокие кассовые сборы фильма "Барби" привели к увеличению продаж кукол от Mattel на 9% в третьем квартале 2023 года. В компании заявили, что рост продаж игрушек увеличил скорректированную прибыль компании за квартал. Ожидается, что интерес, который фильм спровоцировал к куклам, сохранится и в предпраздничный сезон.

"Фильм открыл путь для Барби. Барби теперь привлекает еще больше поклонников. Мы рады, что широкая аудитория зрителей заинтересована в нашей продукции. Успех фильма также сильно повлияет на продажи Барби в предпраздничный сезон", — сказал генеральный директор Mattel Инон Крайц.

По данным Box Office Mojo, с момента июльской премьеры фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг заработал в прокате более 1,4 млрд долларов. Ярко-розовая палитра фильма и вирусная маркетинговая кампания сделали его одним из самых успешных фильмов года. Это знаковое событие на фоне того, что киноиндустрия все еще восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Ранее компания заявляла, что согласно ожиданиям, доход от фильма должен составить около 125 млн долларов, включая кассовые сборы и продажи игрушек. Еще в прошлом году Mattel приходилось бороться с падением продаж. Склады ритейлеров ломились от нераспроданных игрушек. Сейчас ситуация является ровно противоположной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042588-kak-uspeh-filma-barbi-povliyal-na-prodazhi-kukol-rasskazali-v-mattel/

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