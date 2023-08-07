Фильм "Барби" заработал уже миллиард долларов в мировом прокате

Афиша "Барби". Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

По данным компании-дистрибьютора Warner Bros, сборы фильма о Барби достигли отметки в миллиард долларов всего за 17 дней после его выхода на экраны.

В воскресенье компания выпустила заявление, в котором предполагает, что кинокартина завершит уикэнд, заработав в мировом прокате 1,03 млрд долларов.

В таком случае Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм, снятый самостоятельно, без помощи сорежиссера, собрал более миллиарда долларов.

Компания Warner Bros назвала это событие переломным моментом.

"Никто, кроме Греты Гервиг, не смог бы оживить этот культовый для разных поколений персонаж и ее мир в такой забавной, эмоциональной и увлекательной истории… буквально окрасив весь мир в розовый цвет", – сказал Джефф Голдштейн, президент Warner Bros по внутренней дистрибуции в США.

По его словам, длинные очереди к кассам доказывают, что люди возвращаются в кинотеатры, чьи доходы в последние годы заметно пострадали из-за закрытия в связи с пандемией и конкуренции со стриминговыми платформами.

До "Барби" женщинам-режиссерам уже удавалось снимать фильмы, собравшие в прокате более миллиарда долларов, но только в соавторстве с другими.

Например, анимационный блокбастер "Холодное сердце" и его продолжение, снятые Дженнифер Ли и Крисом Баком, собрали более 1,4 млрд долларов.

Фильм "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли и совместной режиссурой Анны Боден и Райана Флека собрал более 1,1 млрд долларов.

"Барби" с Марго Робби в роли Барби и Райаном Гослингом в роли Кена собрал 459 млн долларов в США и 572 млн – за рубежом.

С момента окончания пандемии лишь пять фильмов сумели преодолеть миллиардный рубеж в прокате: "Братья Супер Марио" в начале этого года, "Человек-паук: Нет пути домой", «"Топ Ган: Мэверик", "Мир Юрского периода: Господство" и сиквел "Аватара".

Зрители часто смотрят "Барби" в один заход с фильмом Кристофера Нолана "Оппенгеймер", повествующим о создании первой атомной бомбы.

Британская сеть кинотеатров Vue недавно заявила, что благодаря этим двум фильмам прошедшие выходные стали для компании самыми загруженными за последние четыре года.

Производитель игрушек Mattel, которому принадлежат права на куклу Барби, надеется повторить этот успех и в других фильмах.

Другие бренды Mattel, в том числе Barney, Hot Wheels и Polly Pocket, тоже будут фигурировать в новых голливудских картинах.

Для фильма о Барби Mattel выпустила альбом с саундтреком и заключила более 165 партнерских соглашений с потребителями, хотя, согласно недавнему отчету, за второй квартал этого года продажи компании упали на 12%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2031582-film-barbi-zarabotal-uzhe-milliard-dollarov-v-mirovom-prokate/