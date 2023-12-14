После успеха "Барби" Mattel выпустит фильм о другой кукле

После всемирного успеха фильма "Барби" компания Mattel собирается выпустить полнометражную картину о другой своей популярной кукле по имени American Girl, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Продюссировать выпуск фильма об American Girl будут Mattel Films, Paramount Pictures и Temple Hill Entertainment, продюсерская компания, ответственная за выпуск таких хитов, как "Сумерки" и "Виноваты звезды".

Этот проект дополняет и без того обширный портфель фильмов, находящихся в разработке Mattel Films. После ошеломительного успеха фильма "Барби" компания Mattel Films готовит около 14 игровых фильмов, включая фильмы по мотивам Hot Wheels, Magic 8 Ball, Polly Pocket, Rock 'Em Sock' Em Robots и UNO.

В 2019 году Mattel сотрудничала с продюсерской компанией MGM и обсуждала запуск фильма American Girl, но эти планы провалились. С момента первого запуска в 1986 году было продано более 32 млн кукол American Girl.

"Это исторически точные игрушки и аксессуары с тщательно продуманной и захватывающей предысторией, уникально подходящей для показа на экране. Я так рада показать историю, которая убедительно расскажет обо всех проблемах взросления девочек", — сказала сценарист Линдси Андерсон Бир.