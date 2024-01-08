"Оппенгеймер" против "Барби": кто забрал больше "Золотых глобусов"?

В США вручили премии "Золотой глобус" за лучшие фильмы. Кинохит "Барби" был лидером по числу номинаций, однако больше всего наград забрал "Оппенгеймер", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт премии.

Фильм "Оппенгеймер", который повествует об истории жизни американского физика Роберта Оппенгеймера - автора первых разработок ядерного оружия - стал лидером по количеству наград. Картина была номинирована в восьми номинациях, в пяти из них удалось заполучить "Золотой глобус".

"Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом, его режиссер Кристофер Нолан также получил "Золотой глобус". Наград удостоились актеры Роберт Дауни-младший и исполнитель главной роли в фильме Киллиан Мерфи, а также композитор фильма Людвиг Йоранссон.

Кинохит "Барби", имея больше всего номинаций - сразу девять - не смог достичь успеха "Оппенгеймера". Картина Греты Гервиг получила две премии - одна из них новая, за кинематографические и кассовые достижения. Саундтрек Билли Айлиш, записанный для фильма, стал лучшим в своей номинации.

Фильм "Бедные-несчастные" удостоился награды за лучший мюзикл или комедию. Исполнительница главной роли Эмма Стоун названа лучшей драматической актрисой. "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получила картина "Мальчик и птица", а лучшим иностранным фильмом стала французская драма "Анатомия падения".

"Золотой глобус" вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В американской киноиндустрии считается второй по престижу премией после "Оскара".