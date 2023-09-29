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"1,5 млн тенге": Молдир Ауелбекова рассказала, сколько стоит ее выступление на "қыз ұзату"

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Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова озвучила в Instagram размер своего гонорара за выступление на "қыз ұзату" - проводах невесты, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков задал вопрос певице, сколько она берет за "қыз ұзату".

"1,5 млн тенге", - без утайки ответила она.

Сторис Молдир Ауелбековой
Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отметим, что и сама певица не против надеть саукеле (головной убор невесты - прим. ред.) и выйти замуж в третий раз. Но при одном условии - если найдется хороший человек.

Напомним, летом 2021 года певица родила второго ребенка. А в ноябре шокировала признанием о разводе со вторым мужем. Молдир рассказала, тяжело ли ей одной растить двоих детей. Она также попросила экс-супруга чаще встречаться с сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2038702-15-mln-tenge-moldir-auelbekova-rasskazala-skolko-stoit-ee-vystuplenie-na-qyz-uzatu/

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