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Молдир Ауелбекова рассказала, тяжело ли ей одной растить детей

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Молдир Ауелбекова рассказала фанатам в соцсети, трудно ли ей одной поднимать двоих детей, передает NUR.KZ.

У певицы спросили, сложно ли растить детей без мужа. А также пожелали ей сил и терпения.

"Если будете усложнять, то будет трудно. Слава Аллаху, мне не так сложно", - заявила артистка, поблагодарив за хорошие пожелания подписчиков.

Отметим, что у Молдир подрастают двое детей - сын и дочь.

Сторис Молдир Ауелбековой
Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Напомним, летом 2021 года Молдир Ауелбекова стала мамой во второй раз. Она родила дочь. А уже в ноябре певица шокировала известием о разводе со вторым мужем. Чуть позже артистка рассказала о причине развода и поведала о том, встречается ли бывший муж с дочерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029421-moldir-auelbekova-rasskazala-tyazhelo-li-ey-odnoy-rastit-detey/

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