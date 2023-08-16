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"Надену саукеле": Молдир Ауелбекова призналась, что не против выйти замуж в третий раз

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Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Скрин: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица Молдир Ауелбекова призналась, что не против выйти замуж в третий раз, если только найдется хороший человек. Об этом она написала в Instagram, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Молдир, почему она одна.

"Только Аллах один", - ответила она.

Следующий вопрос касался ее замужества. Пользователь соцсети поинтересовался, не собирается ли певица замуж в третий раз, отметив, что она очень красива.

"Собираюсь. Пусть сначала встретится хороший человек, потом я надену саукеле и выйду замуж, даст Бог", - написала она.

Сторис Молдир Ауелбековой
Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Мы писали также, что Молдир Ауелбекова рассказала, тяжело ли ей одной растить двоих детей. Напомним, в июне 2021 года певица родила дочь, а спустя несколько месяцев шокировала фанатов признанием о разводе со вторым мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032726-nadenu-saukele-moldir-auelbekova-priznalas-chto-ne-protiv-vyyti-zamuzh-v-tretiy-raz/

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