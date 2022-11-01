"Ребенок подрос": Молдир Ауелбекова попросила экс-супруга встречаться чаще с сыном

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова рассказала о том, как складываются отношения ее бывшего мужа с сыном. Она старается сделать все возможное, чтобы отец и сын чаще виделись, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекову спросили, собирается ли она замуж в третий раз.

"Да, жду с нетерпением человека, который возьмет меня с сыном и дочерью", - отшутилась она.

Фанаты также поинтересовались, общается ли она с бывшим мужем и как складываются его отношения с сыном. Певица показала переписку с экс-супругом и отметила, что она не против их встреч, напротив, выступает их инициатором.

"Если не ошибаюсь, мы общаемся впервые за последние три года. Я рассказываю сыну об отце, хвалю его. Он в последние 3-4 месяца тоже высылает деньги сыну. Но ребенок подрос и уже не верит одним словам. Поэтому я написала сама бывшему мужу, чтобы организовать встречу сына с отцом", - отметила она.

Она также добавила, что сама будет возить сына на встречу с отцом.

"Даст Бог, они будут видеться чаще", - написала артистка.

Ранее Молдир Ауелбекова рассказала, что экс-супруг навещает сына раз в год.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995182-rebenok-podros-moldir-auelbekova-poprosila-eks-supruga-vstrechatsya-chasche-s-synom/