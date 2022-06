Новая песня Димаша Кудайбергена попала в топ-10 чарта Billboard

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Новый трек в исполнении Димаша Кудайбергена "О'Кей" попал в топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs. Эту песню специально для Димаша сочинили Игорь Николаев и Игорь Крутой.

Песня Димаша "О'Кей" вышла на восьмую позицию хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs. Отметим, что строчку выше занимает его трек под названием Fly Away, эта песня уверенно держится в топ-10 чарта уже 22 недели, сообщает DimashNews.

Впервые композиция Fly Away попала в музыкальный хит-парад Billboard в октябре прошлого года. Об этом сообщил в соцсети отец Димаша Канат Айтбаев.

Позже к списку горячих трендов Billboard добавилась еще одна песня казахстанского исполнителя Be With Me. В музыкальном рейтинге она держится уже 24-ю неделю.

Чарт Billboard. Скриншот: dimashnews.com

А в январе этого года композиции Димаша заняли самые верхние строчки рейтинга - первое и третье место в недельном чарте.

Напомним, что для записи песни "О'Кей" Кудайберген специально прилетел в Москву из Китая. Игорь Крутой показал кадры записи нового трека с Димашем.

Премьера песни состоялась в день рождения Димаша, 24 мая. Маэстро Крутой поздравил казахстанского исполнителя с 28-летием и сообщил о выходе песни "О'Кей". А на днях состоялась премьера клипа на эту песню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1972347-novaya-pesnya-dimasha-kudaybergena-popala-v-top-10-charta-billboard/