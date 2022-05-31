Димаш Кудайберген выпустил клип о любви и показал романтичное фото с партнершей (видео)

Димаш Кудайберген с партнершей по клипу. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Певец Димаш Кудайберген выпустил клип Okay, в котором изобразил любовь к девушке и роковые обстоятельства их романа. Поклонники остались под впечатлением от его работы, передает NUR.KZ.

Клип вышел на YouTube-канале казахстанского артиста. Музыку написал Игорь Крутой, текст - Игорь Николаев.

Анонсировал клип Димаш на странице в Instagram, опубликовав фотографию с партнершей по клипу. На снимке певец нежно обнимает девушку, целуя ее волосы.

В клипе Димаша Кудайбергена рассказывается об истории любви девушки и парня, который вынужден убегать от врагов, в итоге настигших его и выстреливших в пару. Конец видеоистории остается открытым.

Поклонники артиста оценили и его голос, и актерский талант.

"Жаным, Димаш. Слушаю. Ты прекрасен и голос", "Димаш, твое актерское мастерство выше похвал. Браво! Клип очень чувственный, красивый и песня. Люблю, ценю, уважаю", "Прониклась жизненной историей. Браво, Димаш! Браво, Игорь Яковлевич и Игорь Николаев!", "Красивый Димаш и девушка, столько нежности. История жизни. Димаш - прекрасный актер! Клип красивый! Замечательно все!", "Это очередной шедевр нашего любимого артиста! Музыкальный фильм о любви!" - похвалили работу пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971717-dimash-kudaybergen-vypustil-klip-o-lyubvi-i-pokazal-romantichnoe-foto-s-partnershey-video/