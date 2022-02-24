"Близится час премьеры": Игорь Крутой показал кадры записи новой песни с Димашем

Игорь Крутой, Игорь Николаев и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Известный российский композитор Игорь Крутой в соавторстве с Игорем Николаевым сочили новую песню, которую исполнил Димаш Кудайберген. Специально для записи песни и съемок клипа Димаш прилетел из Китая в Россию. Крутой поделился рабочими кадрами из студии, передает NUR.KZ.

Игорь Крутой сообщил подписчикам в Instagram, что премьера песни состоится совсем скоро.

"Близится час премьеры нашей с Игорем Николаевым песни в исполнении Димаша! Уже сделана аранжировка и записан вокал, в Питере снят клип молодым, талантливым и тонким, впервые работающим с нами режиссером Алиной Верипя...

В марте вы увидите этот клип в "Утренней почте" на канале "Россия 1", на моем и на канале Димаша в ютубе, а также МУЗ-ТВ, Music Box и других каналах и платформах. Созвонились с Вадиком Такменевым и решили не нарушать традиции - на премьерную презентацию песни прийти к нему 5-го марта в прямой эфир программы "Центральное телевидение" на "НТВ".

А сегодня хочу показать вам кадры из студии, в которой мы записывали нашу новую песню "О’кей", - рассказал Игорь Крутой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Накануне фотографией с Димашем и Крутым поделился на своей страничке Игорь Николаев, отметив, что новая песня - сюрприз для поклонниц казахстанского певца.

Ранее Крутой и Николаев сочинили песню для Димаша "Я скучаю по тебе", чем очень порадовали фанатов. Известие о новом творении вызвало восторг поклонников творчества мэтров российской музыки и талантливого отечественного исполнителя.

"Ждем с нетерпением премьеру!", "Ох, интрига", "Просто сгораем от любопытства", "Лети, песня, в добрый путь", "Спасибо огромное за такие кадры", "Это волшебство", - отметили пользователи Сети.

Напомним, теплое фото Димаша, Преснякова и Агутина восхитило фанатов. Димаш Кудайберген также сообщил о сольном концерте в Праге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1957629-blizitsya-chas-premery-igor-krutoy-pokazal-kadry-zapisi-novoy-pesni-s-dimashem/