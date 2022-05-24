Крутой поздравил Димаша с 28-летием и сообщил о премьере песни в его исполнении

Игорь Крутой и Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный композитор Игорь Крутой тепло поздравил Димаша Кудайбергена с днем рождения и сообщил, что казахстанский исполнитель выпустил сегодня новую песню. Произведение для Димаша сочинили Крутой и Николаев, передает NUR.KZ.

В конце февраля композитор показал кадры записи новой песни с Димашем Кудайбергеном. Специально для записи новой песни Димаш прилетел в Россию из Китая. Сегодня же, в день празднования 28-летия молодого казахстанского исполнителя, состоялась долгожданная премьера музыкальной новинки.

"Премьера! Сегодня, в свой день рождения, Димаш Кудайберген выпустил новую песню "О'Кей" (муз. И. Крутой, ст. И. Николаев). Поздравляем от всей души и с удовольствием слушаем премьеру!" - написал Игорь Крутой в своем Telegram-канале.

Ранее Крутой в тандеме с Николаевым сочили для Димаша песню "Я скучаю по тебе", которая завоевала сердца слушателей.

О премьере песни "О'Кей" вышло сообщение и в ленте аккаунта информационного портала DimashNews.

Подписчики выразили свою безмерную радость.

"Спасибо, Димаш, за такой прекрасный подарок! С днем рождения, любимый артист!", "Очень ждали", "Браво!", "Слушаем, спасибо, дорогой наш Димаш!", "Самое лучшее достояние человечества, наш бриллиант! Сияй, сверкай своим творчеством!" - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1970822-krutoy-pozdravil-dimasha-s-28-letiem-i-soobschil-o-premere-pesni-v-ego-ispolnenii/