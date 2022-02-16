"Неожиданный фит": Айкын и рэпер Азамат Зенкаев представили совместный трек

Айкын. Фото: instagram.com/aikyn

Казахстанский певец Айкын удивил своих поклонников, представив неожиданную новинку. Он презентовал совместный трек с экс-солистом группы Ninety one Азаматом Зенкаевым, известным как AZ, передает NUR.KZ.

Айкын в настоящее время находится в США, где отдыхает и проводит концерты в ряде городов. Недавно певец отметил 40-летие. А теперь приготовил для своих фанатов новый сюрприз.

На своей страничке в Instagram исполнитель сообщил о выходе совместного трека под названием "Өтіп кетті" с рэпером AZ.

"Айкын и AZ! Оцените наше новое произведение", - написал он.

Азамат Зенкаев также сообщил о новинке подписчикам на своей страничке.

"Трек уже на всех платформах. Благодарю за вашу поддержку. Всех, кто принял участие в создании песни, обнимаю", - отметил молодой артист.

Поклонники высоко оценили трек и отметили, что Азамат и Айкын составили замечательный творческий тандем.

"Слова крутые, песня супер", "Коллаб мощный, не ожидала", "Шикарно", "Аж, мурашки", "Молодцы!", "Азамат, не останавливайся", "Трек бомбический", "Неожиданный фит", - отметили они.

Напомним, Ерке Есмахан объявила о расставании с Азаматом Зенкаевым. Ранее влюбленные отмечали в совместном интервью, что между ними промелькнула искра. Они также тщетно пытались скрыть отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1956358-neozhidannyy-fit-aykyn-i-reper-azamat-zenkaev-predstavili-sovmestnyy-trek/