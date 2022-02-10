"Отмечу в Майами": находящегося в США Айкына с 40-летием поздравили фанаты

Айкын и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Отечественный исполнитель Айкын Толепберген сегодня, 10 февраля, отмечает юбилей. С 40-летием артиста тепло поздравили фанаты и коллеги. Сам же Айкын находится в настоящее время в США, где планирует дать ряд концертов, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Айкын вместе с женой и детьми улетел в США. Исполнитель отметил, что намерен совместить отдых и работу - провести концерты в Майами, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Кадрами "казах-пати" в Майами он поделился в сторис Instagram.

Так совпало, что свой юбилей Айкын отмечает в США.

"Добро пожаловать, 40! Поздравляю меня с днем рождения! Отмечу в Майами. У нас сейчас еще 9 февраля 11.50 часов", - написал он.

Фанаты и звездные коллеги поздравили артиста с круглой датой и пожелали ему творческих успехов и счастья в семейной жизни.

"Долгих лет жизни, главное, чтобы детки были здоровы", "Мы, оказывается, ровесники. Поздравляю с днем рождения!", "Айкын, ты так молодо выглядишь", "На 40 совсем не тянешь", "Живи до ста, пусть семья всегда будет рядом", "Желаю спеть на больших мировых аренах. Ценю ваше творчество", - отметили они.

Мы писали ранее, что Айкын Толепберген рассказал, какую бы жизнь вел, если бы был чиновником. А перед встречей Нового года певец похвастался новым авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955522-otmechu-v-mayami-nahodyaschegosya-v-ssha-aykyna-s-40-letiem-pozdravili-fanaty/