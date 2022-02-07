"Это будет долгая поездка": Айкын Толепберген с семьей улетел в США, где даст концерты

Айкын. Фото: instagram.com/aikyn

Отечественный певец Айкын Толепберген даст несколько концертов в городах США. В дальнее путешествие он отправился вместе с семьей, чтобы совместить отдых с работой, передает NUR.KZ.

Накануне в сторис Instagram певец сообщил, что у его домочадцев "чемоданное настроение".

"Соединенные штаты Америки, Майами, жди нас. Мы летим к вам, собираемся через Стамбул. Это будет очень долгая поездка, в полете мы будем где-то 17 часов", - рассказал он.

Позже певец опубликовал семейное фото из салона самолета. В США Айкын отправился вместе с супругой Жулдыз Омиргали и двумя детьми.

"Всех вас ждем на концерты 9 февраля - в Майами, 13 февраля - в Лос-Анджелесе, 15 февраля - в Нью-Йорке. Вообще-то, мы едем в Америку на отдых, но мы одни из тех, кто совмещает отдых с работой. К тому же, 10 февраля у меня юбилей", - написал Айкын.

Отметим, что 10 февраля Айкыну Толепбергену исполнится 40 лет.

Подписчики пожелали удачной дороги Айкыну и членам его семьи.

"Пусть все пройдет так, как задумано", "Классно, светлого пути", "Молодец, только вперед!", "Айкын, желаю успехов в творчестве, расти и двигайся вперед", "Красавчики, хорошо отдохнуть", - написали они.

Однако нашлись и критикующие.

"Кайрат Нуртас начал концерты давать за границей, так сразу все за ним повторили", "Откуда они деньги берут? Все время разбрасываются ими", - отметили комментаторы.

Ранее мы писали также, что певец Кайрат Нуртас принял участие в церемонии поднятия казахстанского флага в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1954856-eto-budet-dolgaya-poezdka-aykyn-tolepbergen-s-semey-uletel-v-ssha-gde-dast-kontserty/