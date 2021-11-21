Появились первые видео с участием Димаша в китайском телешоу

Димаш Кудайберген на шоу Shine! Super Brothers. Кадр из видео: vk.com/dimashdearseurasianfanclub

Казахстанский певец Димаш Кудайберген принял участие в популярном китайском телешоу с местными звездами.

Называется телепередача Shine! Super Brothers. Участвуют в нем преимущественно артисты из Китая. Однако ведущие общаются с исполнителями на двух языках – китайском и английском, пишет Sputnik Казахстан.

Участники знакомятся друг с другом, рассказывают о своих музыкальных достижениях, об их опыте выступления на сцене, после чего исполняют популярные композиции. Примечательно, соперники здесь не соревнуются, а поддерживают друг друга.

Димаш Кудайберген – единственный участник из Казахстана. Он рассказал коллегам, что выступает на сцене с пяти лет, а также поделился мнением о том, что его впечатлило в китайском шоу-бизнесе.

Артист пока не выступил на Shine! Super Brothers. Поклонники его поддерживают и с нетерпением ждут перфоманса.

Напомним, ранее стало известно, что Димаш Кудайбдерген решил уехать в Китай. Он также показал свое первое после приезда выступление на сцене в Китае, а чуть позже – поделился с подписчиками творческими планами.

На днях стало известно, что казахстанский исполнитель лидирует в двадцатке горячих трендов Billboard с песней Fly Away.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1943202-poyavilis-pervye-video-s-uchastiem-dimasha-v-kitayskom-teleshou/