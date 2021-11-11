Димаш Кудайберген попал на страницы американского Forbes

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Песня отечественного исполнителя Димаша Кудайбергена Fly Away попала в рейтинг самых обсуждаемых треков в Twitter, составленных американским журналом Forbes, и заняла шестое место в списке, передает NUR.KZ.

Димаш Куйдаберген поделился с фанатами новостью в соцсетях.

"Американский Forbes. Полный текст можно прочитать на официальной странице", - написал он в Instagram.

В рейтинге Hot Trending Songs, составленным американским изданием Forbes, песня Димаша Кудайбергена расположилась на шестом месте. Журнал отмечает, что это самый громкий дебют на этой неделе, ведь казахстанский артист впервые попал в чарт самых обсуждаемых треков в Twitter.

"Очевидно, что у него большая фан-база во всем мире, что помогло набрать достаточно твитов", - пишет Forbes.

Поклонники поздравили Димаша с важным событием и выразили ему свою безграничную любовь.

"Браво, Димаш! Тебя знает и любит весь мир!", "Это отличные новости", "Твои песни должны услышать как можно больше людей", "Классно! Рады очень", "Потрясающая новость!", "Поздравляю, Димаш! Столько замечательных новостей за последнее время!", "Браво, дорогой! Мы гордимся тобой!" - написали они.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген попал в чарт горячих трендов Billboard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1941625-dimash-kudaybergen-popal-na-stranitsy-amerikanskogo-forbes/