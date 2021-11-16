Димаш Кудайберген попал в четверку лидеров топ-чарта Billboard

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель лидирует в двадцатке горячих трендов Billboard. За последнюю неделю его песня Fly away поднялась с 19-й на 4-ю строчку в списке, передает NUR.KZ.

По итогам недели топ-чарт Hot Trending Songs по-прежнему возглавляет южно-корейская поп-группа BTS с синглом Butter. Бой-бенд собрал больше шести миллионов голосов.

За ними следует тайский певец Mew Suppasit со своим треком Spaceman. Он набрал свыше миллиона двухсот тысяч голосов. В тройке лидеров также NCT 127 и песня Favorite.

скриншот: billboard.com

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поднялся до четвертой ступени в рейтинге популярных синглов, набрав свыше миллиона голосов любящих фанатов. Отметим, что две недели назад его композиция Fly Away занимала 19-ю строчку в данном чарте.

О том, что Димаш попал в список горячих трендов Billboard сообщил его отец. Он поблагодарил поклонников сына со всего мира за безграничную любовь и поддержку, а также за их голоса.

Напомним, песню Fly Away Димаш Кудайберген впервые спел на фестивале "Новая волна" в Сочи, произведя фурор на сцене своим чувственным исполнением. Мы также писали, что молодой отечественный исполнитель попал на страницы американского журнала Forbes.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1942476-dimash-kudaybergen-popal-v-chetverku-liderov-top-charta-billboard/