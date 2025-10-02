jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Токаев провел встречу с министром по ИИ из ОАЭ

      Опубликовано:

      Встреча
      Встреча. Фото: Акорда

      Глава государства провел встречу с министром по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      На полях международного форума Digital Bridge2025 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури.

      В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

      Глава государства отметил, что ОАЭ являются признанным мировым лидером в применении и развитии технологий ИИ. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.

      Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте с упором на научные исследования и разработки. В этой связи он отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.

      Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.

      Как подчеркнул президент, данный проект станет важной вехой в развитии двустороннего партнерства.

      Напомним, вчера на первом заседании Совета по развитию ИИ Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специализированный исследовательский университет в области ИИ.

      Сегодня Токаев выступил на форуме Digital Bridge в Астане. Президент высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ, заявил о необходимости принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство, и предложил переименовать форум Digital Bridge в AI Bridge.

