Токаев провел встречу с министром по ИИ из ОАЭ
Глава государства провел встречу с министром по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
На полях международного форума Digital Bridge2025 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
Глава государства отметил, что ОАЭ являются признанным мировым лидером в применении и развитии технологий ИИ. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте с упором на научные исследования и разработки. В этой связи он отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.
Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.
Как подчеркнул президент, данный проект станет важной вехой в развитии двустороннего партнерства.
Напомним, вчера на первом заседании Совета по развитию ИИ Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специализированный исследовательский университет в области ИИ.
Сегодня Токаев выступил на форуме Digital Bridge в Астане. Президент высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ, заявил о необходимости принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство, и предложил переименовать форум Digital Bridge в AI Bridge.
