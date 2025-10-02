Токаев предложил переименовать форум Digital Bridge

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на Международном форуме Digital Bridge 2025. Он предложил переименовать форум, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Перед человечеством сейчас стоят разные сценарии будущего развития искусственного интеллекта. Одни открывают огромные новые горизонты, другие несут в себе серьезные вызовы. Вместе с тем, можно безусловно утверждать лишь то, что будущее зависит от нашей способности действовать вместе.

Искусственный интеллект - реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связано с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge", - заявил президент.

Токаев добавил, что уникальная площадка сохранит свою миссию и останется связующим звеном между технологическими гигантами и стартапами, бизнесом и наукой, государством и гражданами.

"Новый фокус деятельности Форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и станет гарантией того, что искусственный интеллект будет служить во имя прогресса всего человечества", - заявил президент.

Напомним, сегодня также Токаев высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ. Также ранее на заседании Совета безопасности по вопросам ИИ президент отметил важность учета рисков внедрения искусственного интеллекта в сферу образования.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.