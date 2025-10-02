Токаев: Справедливость - это когда технологии служат всем, а не только избранным
В Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025. Президент высказался о справедливости в технологиях на службе человечеству, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Превратившись в главную преображающую силу глобальной цивилизации, искусственный интеллект сегодня заставляет нас переосмыслить саму суть человеческого бытия. Это фундаментальный вызов для всех. Поэтому нужно взращивать новое поколение инженеров и других специалистов, в том числе гуманитариев, способных осмыслить значение и ход развития этой технологии.
Убежден, чтобы ИИ отражал идентичность, традиции, правовые нормы и моральные установки различных обществ, в его развитии должны также участвовать философы, социологи, юристы. Мы должны принять эффективные меры для того, чтобы технологии не усилили социальное неравенство и не использовались как инструмент манипуляции поведением и выбором граждан", - отметил Токаев.
Президент добавил, что "нельзя допустить, чтобы алгоритмы в угоду определенным привилегированным группам навязывали некие универсальные ценности и модели мышления, нивелируя культурное многообразие мира".
"Справедливость - это когда технологии служат всем, а не только избранным", - сказал Токаев.
Добавим, также Токаев высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ, заявил, что мир вступил в эпоху искусственного интеллекта, и предложил переименовать форум Digital Bridge в AI Bridge.
