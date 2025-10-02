"ИИ кардинально меняет политику и экономику": Токаев выступил на форуме Digital Bridge в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл Международный форум Digital Bridge 2025 в Астане - он поприветствовал гостей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность гостям, которые специально приехали для участия в этом важном мероприятии. Отдельно хочу отметить участие в работе Форума его превосходительства президента Венгрии г-на Тамаша Шуйока, находящегося в Казахстане с официальным визитом.

Уважаемый г-н президент, я высоко ценю это. Уверен, Ваши идеи и инициативы внесут весомый вклад в развитие международного партнерства в сфере цифровых технологий", - заявил Токаев.

По его словам, сегодня Digital Bridge стал важной площадкой для открытого диалога и выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В работе Форума с момента его создания приняли участие свыше 67 тысяч человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран.

"Казахстан как ведущий цифровой хаб евразийского пространства продолжит эту важнейшую работу и в будущем", - сказал он.

Президент отметил, что наступила эпоха ИИ.

"Мир вступил в эпоху искусственного интеллекта. Все мы становимся свидетелями того, как эта революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей", - заявил Токаев.

Президент отметил, что по оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов. А его вклад в мировую экономику в ближайшее десятилетие может достичь семи триллионов долларов.

"Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии. В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания – формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача - направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, согласно которому в стране появилось министерство ИИ. Новое министерство возглавил Жаслан Мадиев.

