"ИИ кардинально меняет политику и экономику": Токаев выступил на форуме Digital Bridge в Астане
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл Международный форум Digital Bridge 2025 в Астане - он поприветствовал гостей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность гостям, которые специально приехали для участия в этом важном мероприятии. Отдельно хочу отметить участие в работе Форума его превосходительства президента Венгрии г-на Тамаша Шуйока, находящегося в Казахстане с официальным визитом.
Уважаемый г-н президент, я высоко ценю это. Уверен, Ваши идеи и инициативы внесут весомый вклад в развитие международного партнерства в сфере цифровых технологий", - заявил Токаев.
По его словам, сегодня Digital Bridge стал важной площадкой для открытого диалога и выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В работе Форума с момента его создания приняли участие свыше 67 тысяч человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран.
"Казахстан как ведущий цифровой хаб евразийского пространства продолжит эту важнейшую работу и в будущем", - сказал он.
Президент отметил, что наступила эпоха ИИ.
"Мир вступил в эпоху искусственного интеллекта. Все мы становимся свидетелями того, как эта революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей", - заявил Токаев.
Президент отметил, что по оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов. А его вклад в мировую экономику в ближайшее десятилетие может достичь семи триллионов долларов.
"Но это будет невозможно без ответственного использования данной технологии. В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания – формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам. Наша задача - направить новые технологии во благо человечества, превратив их в ключевой фактор прогресса и сотрудничества", - сказал глава государства.
Напомним, ранее Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, согласно которому в стране появилось министерство ИИ.
Новое министерство возглавил Жаслан Мадиев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2292825-tokaev-mir-vstupil-v-epohu-iskusstvennogo-intellekta/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах