"Считаем недопустимым": Токаев высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ

В Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025. Президент высказался о том, в каких сферах нельзя применять ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что более тридцати лет назад Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и безопасности.

"Сегодня наша страна столь же твердо заявляет, что искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях. Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности.

На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подтвердил готовность Казахстана участвовать в работе Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом под эгидой ООН. Мы приветствуем инициативы партнеров, включая предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области ИИ.

В этом году я посвятил свое послание народу Казахстана вопросам цифровизации и искусственного интеллекта. Мы поставили перед собой четкую цель: Казахстан должен стать по-настоящему цифровой страной в течение трех лет. Это очень амбициозная задача. Поэтому мы сейчас активно работаем над созданием целостной цифровой экосистемы страны", - сказал президент.

Напомним по этой теме, ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости прописать этические алгоритмы для искусственного интеллекта. В сентябре, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев предложил повсеместное внедрение ИИ и тотальную цифровизацию, а также анонсировал создание министерства искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

