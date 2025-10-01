Токаев поручил правительству создать новый университет в Казахстане

Сегодня на первом заседании Совета по развитию ИИ Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специализированный исследовательский университет в области ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Учебному заведению следует присвоить особый статус. В качестве партнеров к этой работе также важно привлекать лучшие мировые вузы. Поручаю правительству до конца года подготовить конкретные предложения.

Может возникнуть вопрос, зачем Казахстану нужен новый университет такого профиля. Главная цель - подготовка квалифицированных специалистов, внедряющих технологии искусственного интеллекта во все отрасли экономики.

Исследовательский университет должен функционировать как центр науки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране. От этого зависит будущее Казахстана", - сказал президент.

Глава государства считает необходимым обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.

"Персонализированное обучение - это революционная возможность. Традиционная модель "одна программа для всех" больше не отвечает требованиям времени. Каждый ученик уникален. Одни преуспевают в математике, но нуждаются в дополнительной поддержке при изучении языков; другие демонстрируют выдающиеся результаты в гуманитарных науках, но им нужно больше времени на физику. ИИ способен преодолеть этот барьер.

Система знаний на основе ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом способностей каждого учащегося. Такой подход помогает раскрыть потенциал молодежи и повысить ее мотивацию к обучению.

В этой сфере имеется успешный международный опыт. В США такие платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курсы математики для каждого ученика, а в Южной Корее ИИ применяется при изучении языков.

Для Казахстана особенно важно использовать такие подходы. Как полиэтническое государство мы должны обеспечивать равные условия для всех детей, независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее в конце сентября указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития. До этого Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, согласно которому в стране появилось министерство ИИ. А в начале сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу, заявил о необходимости повсеместного внедрения ИИ в Казахстане.

