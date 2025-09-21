Казахстан выступил с заявлением на полях ООН
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР совместно с Международным Комитетом Красного Креста выступили с заявлением, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.
Как сообщается на сайте министерства, в своем заявлении главы государств выразили тревогу в связи с широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права в конфликтах по всему миру и невообразимыми человеческими страданиями, к которым они приводят.
"Они призвали все государства и стороны вооруженных конфликтов соблюдать МГП, в частности нормы, касающиеся защиты гражданских лиц, гражданских объектов, а также медицинских и гуманитарных работников", - говорится в сообщении министерства.
Главы государств также объявили об организации в 2026 году глобальной встречи высокого уровня, посвященной сохранению гуманности во время войны.
Подчеркивается, что заявление было сделано в рамках продвижения Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.
Инициатива направлена на разработку практических рекомендаций по обеспечению более строгого соблюдения международного гуманитарного права и была запущена в прошлом году на полях сессии Генассамблеи ООН.
К инициативе официально присоединились 89 государств, а свыше 130 приняли участие в глобальных и региональных консультациях по семи тематическим направлениям.
Совместное заявление опубликовано на шести официальных языках ООН, а также на казахском и португальском языках.
Напомним, сегодня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Как сообщали ранее в Акорде, Токаев примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2288724-kazahstan-vystupil-s-zayavleniem-na-polyah-oon/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах