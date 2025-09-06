Мурат Нуртлеу поговорил с главой МИД Украины после слухов о задержании

Главы МИД Казахстана и Украины, Мурат Нуртлеу и Андрей Сибига, провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и выразили обоюдную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

"Нуртлеу подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по достижению прочного мира на основе принципов международного права, что будет способствовать укреплению стабильности в регионе", - добавили в МИД.

Также информацию о прошедшем телефонном разговоре сообщили в МИД Украины.

Сибига в разговоре с Нуртлеу отметил, что Казахстан - один из приоритетных партнеров Украины в центральноазиатском регионе.

Отметим на днях в некоторых СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и сотрудников КНБ, после чего Аида Балаева призвала СМИ не распространять ложную информацию.

Также Центр по борьбе с дезинформацией СЦК опроверг информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева.

В МИД Казахстана о слухах про задержание министра заявили, что расценивают это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны.

В свою очередь Комитет национальной безопасности Республики Казахстан заявил, что информация о задержании сотрудников не соответствует действительности.

Также сообщалось, что накануне министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым.

