После слухов о задержании глава МИД Казахстана провел встречу с бизнесменами

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым.

Стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера. На первоначальном этапе инвестиционный проект охватит область Жетысу и Алматинскую область с переводом 150 тыс. отгонных и залежных земель в орошаемые сельхозугодья. В целом, в рамках реализации проекта планируется освоить 300 тыс. гектаров с применением современных водосберегающих систем.

Мурат Нуртлеу. Фото: МИД РК

Встреча Мурата Нуртлеу с Алмазом Альсеновым. Фото: МИД РК

Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства.

Также обозначены перспективы реализации компанией инвестиционных проектов в сфере туризма и спорта в ряде регионов Казахстана.

Глава МИД подчеркнул, что данные проекты имеют потенциал стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, в том числе и диверсификации экономики.

Напомним, вчера в некоторых СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и сотрудников КНБ, после чего Аида Балаева призвала СМИ не распространять ложную информацию.

Также Центр по борьбе с дезинформацией СЦК опроверг информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева.

В МИД Казахстана о слухах про задержание министра заявили, что расценивают это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны.

В свою очередь Комитет национальной безопасности Республики Казахстан заявил, что информация о задержании сотрудников не соответствует действительности.

