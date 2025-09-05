После слухов о задержании глава МИД Казахстана провел встречу с бизнесменами
Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.
Стороны обсудили ход создания агро-индустриального кластера. На первоначальном этапе инвестиционный проект охватит область Жетысу и Алматинскую область с переводом 150 тыс. отгонных и залежных земель в орошаемые сельхозугодья. В целом, в рамках реализации проекта планируется освоить 300 тыс. гектаров с применением современных водосберегающих систем.
Министр отметил важность дальнейшего продвижения проекта и выразил готовность оказать поддержку со стороны государства.
Также обозначены перспективы реализации компанией инвестиционных проектов в сфере туризма и спорта в ряде регионов Казахстана.
Глава МИД подчеркнул, что данные проекты имеют потенциал стать точкой роста для внутреннего и въездного туризма, в том числе и диверсификации экономики.
Напомним, вчера в некоторых СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и сотрудников КНБ, после чего Аида Балаева призвала СМИ не распространять ложную информацию.
Также Центр по борьбе с дезинформацией СЦК опроверг информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева.
В МИД Казахстана о слухах про задержание министра заявили, что расценивают это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны.
В свою очередь Комитет национальной безопасности Республики Казахстан заявил, что информация о задержании сотрудников не соответствует действительности.
