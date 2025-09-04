В КНБ прокомментировали слухи о задержании сотрудников

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан заявляет, что информация о задержании сотрудников не соответствуют действительности, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба КНБ, в Сети размещена информация о якобы задержании ряда высокопоставленных сотрудников КНБ.

"Комитет национальной безопасности заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в заявлении.

Добавим, сегодня в некоторых СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и сотрудников КНБ, после чего Аида Балаева призвала СМИ не распространять ложную информацию.

Также Центр по борьбе с дезинформацией СЦК опроверг информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева.

В МИД Казахстана о слухах про задержание министра заявили, что расценивают это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны.

