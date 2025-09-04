jitsu gif
    После слухов о задержании главы МИД Аида Балаева призвала не распространять ложную информацию

    Опубликовано:

    Аида Балаева
    Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева написала в соцсети, что СМИ распространяют не подтвержденную информацию о задержании госслужащих в Казахстане, передает NUR.KZ.

    Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и сотрудников КНБ, после чего на странице Facebook Аиды Балаевой появилась публикация с призывом к СМИ не распространять не подтвержденную информацию.

    "Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм-каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих.

    Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика.

    В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой.

    Призываю коллег придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, а также напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность", - написала Балаева.

    Напомним, в июне в СМИ появилась информация о якобы задержании бывшего министра обороны Руслана Жаксылыкова. Позже сам экс-глава оборонного ведомства опроверг эти слухи. Информацию о возможном уголовном преследовании в отношении бывшего министра также не подтвердили и в Генпрокуратуре.

    А в МВД позднее сообщили, что из-за слухов о задержании экс-министра обороны заведено уголовное дело.

    Ранее, в середине мая, в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году жизни ушла Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

    Однако в тот же день пресс-секретарь первого президента опроверг эти слухи, сообщив, что она проходит лечение.

    Добавим, в эпоху цифровых технологий, когда поток информации огромен и непрерывен, критическое мышление и способность распознавать фейковые новости становятся необходимыми навыками. Какие виды дезинформации наиболее распространены в Казахстане и как защитить себя от ложных данных, читайте в нашем материале.

