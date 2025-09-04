"Нарушение журналистской этики: в МИД Казахстана высказались о слухах про задержание министра
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал распространившуюся ложную информацию про задержание Мурата Нуртлеу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны", - заявил Айбек Смадияров.
Ранее Центр по борьбе с дезинформацией СЦК опроверг информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева.
Также министр культуры и информации РК Аида Балаева написала в соцсети, что СМИ распространяют не подтвержденную информацию о задержании госслужащих в Казахстане.
