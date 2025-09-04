Информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева опровергли в СЦК
Центр по борьбе с дезинформацией СЦК опроверг информацию о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Центра.
"Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан сообщает: распространяемая информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Центре напомнили, что распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искажённое восприятие происходящих событий.
"Призываем граждан проявлять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации. Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан за распространение ложной информации и содействие ее распространению предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной", - обратились к казахстанцам в СЦК.
Гаджи Гаджиев, согласно информации online.zakon.kz, является казахстанским бизнесменом - в настоящее время занимает пост генерального директора ТОО "SA construction group".
По информации НОК РК, также является вице-президентом по общим вопросам Национального олимпийского комитета и президентом Федерации тяжелой атлетики РК.
Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева написала в соцсети, что СМИ распространяют не подтвержденную информацию о задержании госслужащих в Казахстане.
Стоит напомнить, в июне произошла похожая ситуация - в СМИ появилась информация о якобы задержании бывшего министра обороны Руслана Жаксылыкова. Позже сам экс-глава оборонного ведомства опроверг эти слухи. Информацию о возможном уголовном преследовании в отношении бывшего министра также не подтвердили и в Генпрокуратуре.
А в МВД позднее сообщили, что из-за слухов о задержании экс-министра обороны заведено уголовное дело.
