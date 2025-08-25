"Похоже на чистку или революцию": Трамп опубликовал пост о событиях в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором высказал удивление событиями в Южной Корее, назвав их "чисткой или революцией", передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social.

"Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес", - написал Трамп, добавив, что встречается сегодня с новым президентом Южной Кореи в Белом доме.

