"Похоже на чистку или революцию": Трамп опубликовал пост о событиях в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором высказал удивление событиями в Южной Корее, назвав их "чисткой или революцией", передает NUR.KZ.
Публикация появилась в аккаунте Трампа в соцсети Truth Social.
"Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем этого допустить и вести там бизнес", - написал Трамп, добавив, что встречается сегодня с новым президентом Южной Кореи в Белом доме.
