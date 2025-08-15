Новый президент Южной Кореи пообещал снизить напряжение в отношениях с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чже Мен пообещал предпринять шаги по восстановлению межкорейского военного соглашения 2018 года для снижения напряженности с КНДР, передает NUR.KZ со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, президент Ли Чже Мен заявил, что будет уважать политическую систему Северной Кореи и не будет стремиться к объединению путем поглощения, пообещав предпринять шаги по восстановлению межкорейского военного соглашения 2018 года для снижения напряженности.

Его речь прозвучала на следующий день после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чжон однозначно высказалась против налаживания отношений с соседями.

"Мы подтверждаем наше уважение к нынешней системе Северной Кореи, заявляем, что не будем стремиться к объединению путем поглощения в какой-либо форме и не намерены участвовать во враждебных действиях", - заявил Ли.

Однако Ли ясно дал понять, что денуклеаризация Северной Кореи должна быть достигнута ради мира на Корейском полуострове.

"Мирный Корейский полуостров должен быть свободен от ядерного оружия и основываться на дружественном сотрудничестве с соседними странами", - сказал он.

Напомним, в начале июня этого года на внеочередных президентских выборах в Южной Корее одержал победу кандидат от оппозиционной либеральной Демократической партии "Тобуро" Ли Чже Мен.

Добавим, выборы президента прошли в Южной Корее 3 июня этого года. Вместе с Ли Чже Меном на пост главы государства претендовал Ким Мун Су из консервативной Партии власти народа (ПВН).

А накануне стало известно, что КНДР планирует внести в конституцию положение о том, что страна не собирается улучшать отношения с Южной Кореей.

