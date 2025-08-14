Сестра Ким Чен Ына решила прописать в конституции нежелание улучшать отношения с Южной Кореей

В КНДР планируют внести в конституцию положение о том, что страна не собирается улучшать отношения с Южной Кореей, передает NUR.KZ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Сестра лидера КНДР выступила с заявлением, в котором опровергла сообщения южнокорейской стороны о том, что народная республика демонтировала по крайней мере часть громкоговорителей на границе в качестве ответной меры на аналогичный шаг Сеула.

Она также подчеркнула, что у Пхеньяна нет "никакого желания улучшать отношения" с Сеулом, который, по ее словам, является "верным прислужником и союзником США". Она отметила, что надеяться на изменение восприятия Северной Кореей "самой враждебной страны в мире", все равно, что "надеяться на то, что в пустыне расцветут цветы".

"Мы неоднократно говорили, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея - с верным прислужником и союзником США. Эта последовательная позиция в будущем будет закреплена в нашей конституции", - заявила Ким Е Чжон.

По данным ТАСС, осенью 2024 года стало известно, что конституция КНДР была изменена и теперь определяет Республику Корея как враждебное государство. В январе 2024 года лидер народной республики Ким Чен Ын предложил конституционно закрепить за Республикой Кореей статус главного врага и допустить "возвращение южнокорейской территории" в состав КНДР в случае войны. Тогда он призывал внести в основной закон положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга.

Напомним, в ноябре 2024 года в одном из выступлений перед руководителями батальонов армии КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне.

Глава Северной Кореи обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени.

До этого Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, а армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.

